Росіяни обстріляли Нікополь, - ОВА
Ввечері 17 липня армія РФ обстріляла Нікополь, що у Дніпропетровській області
Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - написав він.
Раніше, близько 22:30, він попереджав про можливий обстріл прибережних територій.
- Президент Володимир Зеленський сказав, що станом на вечір 17 липня Росія застосувала проти України понад 3 тисячі ракет. Кількість інших снарядів, випущених армією РФ, неможливо порахувати.
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