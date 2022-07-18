Росіяни обстріляли Нікополь, - ОВА

Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Місто Нікополь обстріляно. Зберігайте спокій, не виходьте з будинків", - написав він.

Раніше, близько 22:30, він попереджав про можливий обстріл прибережних територій.

Президент Володимир Зеленський сказав, що станом на вечір 17 липня Росія застосувала проти України понад 3 тисячі ракет. Кількість інших снарядів, випущених армією РФ, неможливо порахувати.

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