Росіяни обстріляли Оріхів на Запоріжжі: загинув чоловік
Російські війська у четвер, 11 липня, обстріляли місто Оріхів Запорізької області, унаслідок чого загинув чоловік
Про це інформує очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Він повідомив, що через російський обстріл 87-річний чоловік зазнав поранень, 40-річний - загинув від отриманих травм.
Також у селі Верхня Терса внаслідок обстрілу РФ з реактивної системи залпового вогню було поранено 66-річного чоловіка. Його госпіталізували.
"З ОТРК "Іскандер-К" ворог поцілив по території підприємства у Малокатеринівці. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано складське приміщення. Поранення отримали дві особи, їм надається необхідна медична допомога", - додав очільник ОВА.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що в Оріхові унаслідок обстрілу було пошкоджено три будинки.
- Удень 13 липня російська армія обстріляла з артилерії село Микільське на Херсонщині. Загинула літня жінка.
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