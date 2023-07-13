Про це інформує очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Він повідомив, що через російський обстріл 87-річний чоловік зазнав поранень, 40-річний - загинув від отриманих травм.

Також у селі Верхня Терса внаслідок обстрілу РФ з реактивної системи залпового вогню було поранено 66-річного чоловіка. Його госпіталізували.

"З ОТРК "Іскандер-К" ворог поцілив по території підприємства у Малокатеринівці. Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано складське приміщення. Поранення отримали дві особи, їм надається необхідна медична допомога", - додав очільник ОВА.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зазначив, що в Оріхові унаслідок обстрілу було пошкоджено три будинки.