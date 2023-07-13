Росіяни вдарили по Микільському на Херсонщині: загинула жінка
Удень 13 липня російська окупаційна армія вдарила з артилерії по селу Микільське на Херсонщині, внаслідок чого загинула літня жінка
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Зазначається, що близько 12:00 один зі снарядів влучив у подвір'я 85-річної жінки, вона загинула.
"Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть. Жінка отримала поранення несумісні з життям", - додав очільник ОВА.
- 12 липня росіяни вкотре обстріляли Херсон. Вони поцілили в будинок, де перебувало літнє подружжя, унаслідок чого чоловік загинув, а його дружина дістала поранення.
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