Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що близько 12:00 один зі снарядів влучив у подвір'я 85-річної жінки, вона загинула.

"Лікарям, котрі прибули на місце трагедії, залишилося лише констатувати смерть. Жінка отримала поранення несумісні з життям", - додав очільник ОВА.