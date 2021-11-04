Росіяни обстріляли позиції Об'єднаних сил із забороненої зброї, українські військові відповіли вогнем
У четвер, 4 листопада, станом на 17:00 російські військові у районі проведення Операції об'єднаних сил 3 рази порушили режим припинення вогню
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Поблизу Мар'їнки окупанти двічі відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.
У бік Попасної загарбники стріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Українські військові відповіли росіянам з озброєння, що не заборонене Мінськими домовленостями.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.14
Купівля 26.14Продаж 26.36
-
EUR
Купівля 30.14Продаж 30.51
- Актуальне
- Важливе