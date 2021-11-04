Росіяни обстріляли позиції Об'єднаних сил із забороненої зброї, українські військові відповіли вогнем

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



Поблизу Мар'їнки окупанти двічі відкривали вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм.



У бік Попасної загарбники стріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Українські військові відповіли росіянам з озброєння, що не заборонене Мінськими домовленостями.



Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.

