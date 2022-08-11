Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

О 22:15 10 серпня росіяни обстріляли з артилерії Середино-Будську громаду. Зафіксували 7 "прильотів".

З 22:20 до 23:00 тривав російський мінометний обстріл Краснопільської громади. Загалом було 11 "прильотів".

З 5:30 11 серпня окупанти гатили з мінометів по Миколаївській громаді.

Жертв і руйнувань унаслідок російських обстрілів немає.

Станом на 11:08 окупанти продовжували вести вогонь по Сумщини. Подробиці повідомлять згодом.

10 серпня росіяни випустили близько 200 мін і снарядів по територіях Сумської області

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