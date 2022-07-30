Про це повідомило Головне управління ДСНС України на Донеччині у фейсбуці.

О 10:25 30 липня розпочались аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці зруйнованої двоповерхової ремонтної бази залізниці.

"Наразі виявлено та вилучено з-під завалів тіло чоловіка (анкетні дані уточнюються). Під завалами можливе перебування ще 2 осіб. Роботи продовжуються", - зазначили рятувальники.

Від ДСНС залучили 16 рятувальників і 4 одиниці техніки. Ще один автокран надала місцева влада.

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