Росіяни обстріляли ремонтну базу в Бахмуті: з-під завалів дістали загиблого чоловіка
У Бахмуті на Донеччині вночі 30 липня РФ обстріляла ремонтну базу. З-під завалів дістали загиблого, під руїнами може бути ще 2 людини
Про це повідомило Головне управління ДСНС України на Донеччині у фейсбуці.
О 10:25 30 липня розпочались аварійно-рятувальні та пошукові роботи на місці зруйнованої двоповерхової ремонтної бази залізниці.
"Наразі виявлено та вилучено з-під завалів тіло чоловіка (анкетні дані уточнюються). Під завалами можливе перебування ще 2 осіб. Роботи продовжуються", - зазначили рятувальники.
Від ДСНС залучили 16 рятувальників і 4 одиниці техніки. Ще один автокран надала місцева влада.
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