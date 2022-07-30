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На Донеччині окупанти за добу вбили 6 цивільних, іще 15 людей дістали поранення

30 липня, 2022 субота
08:28
війна з Росією голова Донецкої ВА Павло Кириленко

На Донеччині 29 липня росіяни вбили 6 мирних мешканців, ще 15 поранили. Точна кількість жертв у Маріуполі та Волновасі невідома

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко в телеграмі.

"За 29 липня росіяни вбили 6 мирних жителів Донеччини: 2 в Краматорську, 1 у Водяному, 1 у Курдюмівці, 1 у Первомайському та 1 у Керменчику. Ще 15 людей отримали поранення", - наголосив він.

Точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі наразі встановити неможливо.

  • 29 липня російські окупанти вчергове обстріляли Краматорськ на Донеччині. Дві людини загинули. ще 5 постраждали.

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