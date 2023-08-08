Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: постраждали двоє дітей
У вівторок, 8 серпня, вдень російські терористи завдали ракетного удару по селу Куцуруб Миколаївської області. Внаслідок обстрілу поранення отримали двоє дітей
Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.
За його словами, росіяни обстріляли село Куцуруб Куцурубської громади близько 12 години. У результаті пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби.
Згодом Шайхет додав, що внаслідок влучання є потерпілі - до лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13-ти та 16-ти років. У дітей мінно-вибухові травми. Нині життю хлопців нічого не загрожує.
Поліціянти на місці фіксують та документують злочини, вчинені окупантами. Начальник поліції Миколаївщини опублікував фото руйнувань будинків після російської атаки.
- Також цього ж дня росіяни обстріляли село Микільське Дар'ївської громади Херсонської області, внаслідок чого одна жінка отримала поранення.
- Загалом за добу понеділка, 7 серпня, російські військові завдали ударів по восьми регіонах України. Внаслідок обстрілів 12 людей загинули, близько 100 отримали поранення.
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