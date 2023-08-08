Росіяни обстріляли село на Миколаївщині: постраждали двоє дітей

Про це повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

За його словами, росіяни обстріляли село Куцуруб Куцурубської громади близько 12 години. У результаті пошкоджено житлові будинки та транспортні засоби.

Згодом Шайхет додав, що внаслідок влучання є потерпілі - до лікарні по допомогу звернувся місцевий мешканець, який привіз двох синів 13-ти та 16-ти років. У дітей мінно-вибухові травми. Нині життю хлопців нічого не загрожує.

Поліціянти на місці фіксують та документують злочини, вчинені окупантами. Начальник поліції Миколаївщини опублікував фото руйнувань будинків після російської атаки.