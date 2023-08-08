Російська армія вдарила по Микільському на Херсонщині: поранено жінку
Російські терористи у вівторок, 8 серпня, обстріляли село Микільське Дар'ївської громади Херсонської області, внаслідок чого одна жінка отримала поранення
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається, що росіяни влучили у житловий будинок, унаслідок чого поранення отримала 50-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості госпіталізували.
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