Росіяни обстріляли селище на Харківщині: постраждали двоє чоловіків

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 9:20 ворог обстріляв Козачу Лопань Харківського району. Постраждали двоє чоловіків, госпіталізовані у важкому та середньому станах", - написав він.

За його даними, зафіксовано влучання у приватні будинки та господарчі споруди. На місці прильоту виникла пожежа. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.