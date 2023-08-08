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Росіяни обстріляли селище на Харківщині: постраждали двоє чоловіків

8 серпня, 2023 вiвторок
10:37
Війна з Росією Обстріл Харківщини

Уранці 8 серпня російська окупаційна армія вдарила по селищу міського типу Козача Лопань Харківської області, внаслідок чого дістали поранення двоє чоловіків

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 9:20 ворог обстріляв Козачу Лопань Харківського району. Постраждали двоє чоловіків, госпіталізовані у важкому та середньому станах", - написав він.

За його даними, зафіксовано влучання у приватні будинки та господарчі споруди. На місці прильоту виникла пожежа. Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків.

  • Увечері 7 серпня окупанти обстріляли Кругляківку на Харківщині керованими авіабомбами, внаслідок чого загинули дві людини.
Новини
Україна
Харківщина
Олег Синєгубов
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