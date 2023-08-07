Рашисти обстріляли Кругляківку на Харківщині керованими авіабомбами: загинули дві людини
Увечері 7 серпня росіяни вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району, загинули двоє мирних мешканців. Під час повторного обстрілу касетними боєприпасами поранено 2 рятувальників і поліцейського
Про обстріл повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Близько 19:45 окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. За попередніми даними медиків екстреної допомоги, 2 цивільних загинули – жінка близько 45 років та чоловік близько 60 років", – написав він.
Фото: телеграм-канал Олега Синєгубова
Окрім того, до лікувальних установ шпиталізували чотирьох постраждалих – 2 жінок і 2 чоловіків. Жінка 62 років отримала медичну допомогу на місці.
Фото: телеграм-канал Олега Синєгубова
Унаслідок обстрілу зруйновані та пошкоджені приватні будинки, виникли пожежі. Екстрені служби працюють на місці та ліквідовують наслідки.
Коли на місце влучання авіабомб приїхали правоохоронці та надзвичайники, рашисти здійснили повторний обстріл касетними боєприпасами. Поранено двох рятувальників і слідчого поліції Харківщини, – повідомили в МВС України.
Постраждалих госпіталізували до медичної установи.
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