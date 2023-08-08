Армія РФ обстріляла 8 областей України за добу: 12 людей загинули, 93 поранено
За добу понеділка, 7 серпня, російські військові завдали ударів по восьми регіонах України. Внаслідок обстрілів 12 людей загинули, близько 100 отримали поранення
Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.
Чернігівщина: за добу ворог здійснив 3 обстріли: Новгород-Сіверський район обстріляв з АГС, мінометів, Чернігівський район – із артилерії. Минулося без жертв та руйнувань.
Сумщина: вночі та вранці противник здійснив 2 обстріли регіону: з мінометів обстріляв два населених пункти у Хотинській громаді.
Попередньо - без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури. Також вчора протягом дня ворог атакував область 11 разів: обстріляв 7 населених пунктів у Краснопільській, Білопільській, Середино-Будській громадах. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. Інші дані щодо наслідків уточнюються.
Дніпропетровщина: вночі гучно було на Нікопольщині: росіяни здійснили 4 обстріли. Ворог бив з важкої артилерії та "Граду".
У Покровській громаді снаряди агресора побили енергетичний об'єкт. Обійшлося без загиблих та постраждалих. Продовжили рашисти атакувати Нікополь і вранці. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Вчора вдень по Нікопольщині ворог вгатив 7 разів: накрив район важкою артилерією. Більшість ударів прийшлися по самому Нікополю. Є загиблий, постраждалий та руйнування. У Марганецькій громаді російські снаряди спричинили пожежу, яку оперативно загасили. Крім цього, вчора над областю було збито два дрони та ракету. Уламки впали у Дніпровському районі. Постраждала одна людина.
Запорізька область: росіяни посилили обстріли Запорізького краю - за минулу добу зафіксовано 105 ударів по 24 населених пунктах. У Новоданилівці завершено розбір зруйнованого авіаударом будинку: з-під завалів дістали тіло загиблого 53-річного чоловіка, який вважався безвісти зниклим.
У результаті нічного артилерійського обстрілу Преображенки травмовано 83-річну жінку, яку оперативно доставлено в лікувальну установу обласного центру.
Харківщина: вчора ввечері окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Пошкоджено 6 будинків, господарчі споруди. Загинули 2 людей – 45-річна жінка та чоловік 65 років. 4 людей - госпіталізовані. Ще одна 57-річна жінка отримала допомогу на місці, госпіталізації не потребувала. Також постраждали та були госпіталізовані 2 співробітники ДСНС та 2 співробітники поліції.
Внаслідок обстрілу селах Кучерівка і Петропавлівка Куп'янського району є пошкодження інфраструктури та житлового будинку, зазнав поранення 63-річний чоловік.
Внаслідок обстрілу міста Куп'янськ пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. Горіла лісосмуга на площі 5000 м кв.
Луганщина: відбито чергову спробу ворога штурмувати південніше Новоселівського. Окупанти посилюють артилерійські обстріли вздовж усієї лінії фронту. Під ворожий вогонь потрапили Білогорівка та Кузьмине. За добу противник здійснив 148 обстрілів.
Донеччина: вчора ввечері рашисти завдали двох ракетних ударів по центру Покровська. Вбили 7 людей (5 цивільних, працівника ДСНС та військового), поранили 67 (29 цивільних включно з двома дітьми 2006 та 2012 року народження, 29 поліцейських, двох військових, 7 працівників ДСНС).
Крім того, одну людину поранено під час обстрілу Рай-Олександрівки.
Загалом протягом доби ворог здійснив 19 обстрілів населених пунктів області, застосувавши ракети ОТРК "Іскандер", авіаудар "КАБ-500", РСЗВ "Ураган", "Град", артилерію. За оперативними даними, пошкоджено 31 об’єкт.
Херсонщина: за добу по області противник здійснив 68 обстрілів, з них 10 по Херсону. Росіяни влучили в райони 23 населених пунктів області, будівлю "Пункту незламності" у Херсоні. Внаслідок вчорашнього нічного обстрілу житлового будинку у Херсоні у 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу. Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла.
Внаслідок повторного влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка - контузія. Поранення також отримала 93-річна жінка. З мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували. Також окупанти вдарили по житловому будинку у селі Садове. Поранення отримав 50-річний чоловік. Всього за добу через російську агресію 1 людина загинула, 13 - дістали поранення.
- Увечері 7 серпня Росія завдала удару по Покровську на Донеччині. Ракети влучили в житлові будинки. Станом на ранок 8 серпня розбір завалів завершили, відомо про 7 загиблих та 67 поранених.
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