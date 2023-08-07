Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що 7 серпня близько 00:05 російські війська вкотре обстріляли місто Херсон. Снаряди поцілили у приватний та багатоквартирний будинок, там виникли пожежі.

Під завалами приватного будинку загинула жінка.

Також через нічний обстріл обласного центру щонайменше сім містян отримали травми. Дані щодо їхнього стану уточнюються.

Про обстріл Херсона також розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він додав, що у результаті обстрілу житлового будинку у 8 мешканців діагностували ситуаційно-невротичну реакцію. До лікарні шпиталізували одну маломобільну особу.

Під час гасіння пожежі, спричиненої ворожим ударом, постраждали двоє рятувальників. Їх доставили до медзакладу із загальним перегріванням тіла. Через пів години обстріли продовжилися. Внаслідок влучання артснаряда в оселю загинула 59-річна жінка, у 60-річного чоловіка – контузія.

За словами Прокудіна, близько 03:15 армія РФ знову атакувала будинок. Поранено 93-річну жінку, з мінно-вибуховою травмою та контузією її шпиталізували.