Окупанти обстріляли Ольгівку на Херсонщині: травмовано двох жінок
У неділю, 6 серпня, російські терористи атакували Ольгівку Херсонської області. Унаслідок обстрілу поранення дістали дві жінки 77 і 73 років
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що травмовані дві жінки 77 та 73 років. У них поранення кінцівок і акуботравми. Постраждалих госпіталізували до медзакладу.
- Внаслідок російського обстрілу села Микільське, розташованого у Херсонській області, у неділю, 6 серпня, отримали поранення двоє мешканців.
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