Окупанти обстріляли Ольгівку на Херсонщині: травмовано двох жінок

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Надвечір окупанти обстріляли Ольгівку. Один зі снарядів влучив у подвір’я приватного будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травмовані дві жінки 77 та 73 років. У них поранення кінцівок і акуботравми. Постраждалих госпіталізували до медзакладу.