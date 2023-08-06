Росіяни вчергове обстріляли Херсонщину: поранено двох людей
Внаслідок російського обстрілу села Микільське, розташованого у Херсонській області, у неділю, 6 серпня, отримали поранення двоє мешканців
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що окупанти вкрили вогнем населений пункт Микільське вранці 6 серпня.
Внаслідок обстрілу на подвір’ї житлового будинку отримали поранення двоє людей: жінка та 70-річний чоловік.
- Крім цього, уранці неділі, 6 серпня, російська армія вдарила ракетами С-300 по Холодногірському району міста Харкова. За попередніми даними, жертв серед населення немає.
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