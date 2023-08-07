Російські війська зранку вдарили по Херсонщині: поранено чоловіка
У понеділок, 7 серпня, вранці російські окупанти атакували село Садове у Херсонській області. Внаслідок обстрілу поранення отримав один чоловік
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Через російський обстріл села Садове постраждав мирний житель", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що близько 09:15 7 серпня окупанти вдарили по житловому будинку. Внаслідок удару поранення отримав 50-річний чоловік.
За даними ОВА, на допомогу потерпілому вирушила карета "швидкої".
- У ніч на понеділок, 7 серпня, російські терористи тричі вдарили по центру Херсона. Внаслідок влучання у житлові будинки загинула жінка, ще щонайменше семеро людей отримали поранення.
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