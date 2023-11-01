Росіяни обстріляли село у Запорізькій області: загинув чоловік
Російська окупаційна армія у середу, 1 листопада, вдарила по одному із сіл у Запорізькій області, внаслідок чого загинув чоловік
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
Зазначається, що росіяни атакували одне з сіл Комишуваської об'єднаної територіальної громади з реактивних систем залпового вогню близько 12:30.
"Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, який в цей час пересувався вулицею населеного пункту", - йдеться у повідомленні.
Крім того, через російський обстріл пошкоджені приватні оселі місцевих.
- Того ж дня окупанти атакували Марганецьку громаду на Дніпропетровщині, внаслідок чого дістала поранення цивільна людина.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.3 Купівля 37.3Продаж 37.88
- EUR Купівля 39.49Продаж 40.41
- Актуальне
- Важливе