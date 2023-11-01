Росіяни обстріляли село у Запорізькій області: загинув чоловік

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що росіяни атакували одне з сіл Комишуваської об'єднаної територіальної громади з реактивних систем залпового вогню близько 12:30.

"Внаслідок обстрілу загинув 52-річний чоловік, який в цей час пересувався вулицею населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Крім того, через російський обстріл пошкоджені приватні оселі місцевих.