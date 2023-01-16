Росіяни обстріляли школу в Часовому Яру на Донеччині

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Сьогодні зранку школа потрапила під обстріл – пошкоджено роздягальні, спортзал та вікна. На щастя, обійшлося без постраждалих", – написав він.

Окрім того, ще два російські снаряди 16 січня прилетіли по селищу Новому, внаслідок чого було пошкоджено шість будинків.

Раніше голова Донецької ОВА повідомляв, що в ніч проти 16 січня росіяни обстрілювали центр і північ Донеччини. За добу в області було поранено сімох людей.

Так, на Донецькому напрямку протягом ночі тривали обстріли Мар'їнки, Красногорівки, околиць Курахового й Очеретинської громади. Вранці під артобстріл потрапила Авдіївка. На щастя, обійшлося без жертв.

На Горлівському напрямку внаслідок обстрілів загинула людина в Соледарі, ще одну було поранено у Краснополівці, де пошкоджено 3 будинки. У Бахмуті пошкоджень зазнали приватний і багатоповерховий будинки.

На Лисичанському напрямку напередодні росіяни завдали ракетного удару по Лиману – 1 людина поранена. На території громади під обстрілами були Торське й Зарічне. Також упродовж доби росіяни стріляли по Сіверську, де обійшлося без постраждалих.

Тим часом Росія втратила за добу в Україні 790 солдатів, 21 бронемашину й систему ППО

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