Росіяни обстріляли Слов'янськ, імовірно, касетними бомбами. Закликаємо містян евакуюватися, - очільник ВЦА

Про це заявив очільник Слов'янської ВЦА Вадим Лях.



"Ніч пройшла неспокійно, місто зазнало обстрілів. Імовірно, це були касетні бомби. На щастя, обійшлося без жертв. Збитки зараз встановлюються. Ще раз наполегливо закликаю-евакуюйтесь!" - наголосив він.



О 9;30 22 квітня від стоянки ЦНАП вирушить автобус до Дніпра. Вадим Лях просить не запізнюватися тих, хто записався на рейс. Об 11:00 усіх охочих на Привокзальній площі чекатимуть на автобуси до Покровська.

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