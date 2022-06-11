Росіяни обстріляли Сумщину: пошкоджено будинки й лінії електропередач
Уночі 11 червня на Сумщині росіяни з мінометів обстріляли Ворожбу й Шалигінську громаду, пошкодивши будинки та лінії електропередач
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали", - наголосив він.
Близько 1:00 росіяни вісім разів гатили з міномета по Шалигінській громаді. Унаслідок обстрілу жертв і руйнувань нема.
- 10 червня на Сумщині росіяни 7 разів обстріляли з міномета Середино-Будську громаду.
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