Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"О пів на першу ночі ворог зі своєї території мінометним вогнем пошкодив будинки цивільних мешканців Ворожби та лінії електропередач. Близько 5 прильотів, у кількох будинках вибиті вікна, посічені стіни. Люди, на щастя, не постраждали", - наголосив він.

Близько 1:00 росіяни вісім разів гатили з міномета по Шалигінській громаді. Унаслідок обстрілу жертв і руйнувань нема.

10 червня на Сумщині росіяни 7 разів обстріляли з міномета Середино-Будську громаду.

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