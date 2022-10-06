Про це повідомив пресцентр Держприкордонслужби.

Російські безпілотники скинули чотири вибухівки на Семенівську громаду Чернігівщини. Новгород-Сіверську ОТГ окупанти обстріляли з артилерії з боку російського Случевська. Зафіксували 15 прильотів.

На Сумщині окупанти гатили з мінометів по Середино-Будській громаді, пошкодили приватне господарство. Нарахували 20 вибухів з боку Грудська, що в РФ.

По Есманській громаді було 20 артилерійських прильотів з боку російського села Кругла Поляна.

5 жовтня в Сумській області зафіксували три обстріли території Есманської та Середино-Будської громад, пошкодили будинок. Було 35 прильотів.

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