Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами,Ю упродовж 5 жовтня росіяни обстрілювали область зі ствольної артилерії та мінометів, загалом за день було 35 приходів.

Унаслідок мінометного обстрілу, в одному із сіл Середино-Будської громади пошкоджено дах сараю та повибивало вікна у веранді будинку.

На щастя, обійшлося без жертв.

4 жовтня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що за 120 км від Сумщини навчальних центрах перебувають російські новобранці.

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