Ворог обстріляв Сумщину з артилерії та мінометів – 35 приходів
Упродовж дня 5 жовтня в Сумській області зафіксували три обстріли території Есманської та Середино-Будської громад
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
За його словами,Ю упродовж 5 жовтня росіяни обстрілювали область зі ствольної артилерії та мінометів, загалом за день було 35 приходів.
Унаслідок мінометного обстрілу, в одному із сіл Середино-Будської громади пошкоджено дах сараю та повибивало вікна у веранді будинку.
На щастя, обійшлося без жертв.
- 4 жовтня голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що за 120 км від Сумщини навчальних центрах перебувають російські новобранці.
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