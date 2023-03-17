Росіяни обстріляли Сумську область з гранатометів і мінометів
У четвер, 16 березня, російські терористи використали гранатомети та міномети для обстрілу Сумської області
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Протягом дня 16 березня росіяни обстріляли території Шалигинської та Білопільської громад Сумщини.
Білопільську громаду зранку ворог обстрілював з міномета - 8 прильотів, а також АГС-17 (станкового автоматичного гранатомета). Відомо про близько 90 пострілів.
Шалигинська громада потрапила під мінометний обстріл – 43 прильоти.
Обійшлось без втрат та руйнувань.
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