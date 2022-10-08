Росіяни обстріляли центр Харкова. Попередньо – чотирма ракетами
Окупанти після опівночі 8 жовтня здійснили обстріл центральної частини Харкова, попередньо прилетіли чотири ракети
Про обстріли міста повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"Обстріл центральної частини Харкова. Попередньо – ракетами. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він у телеграм.
Журналіст Андрій Цаплієнко у своєму телеграмі теж написав про серію вибухів у Харкові:
"По місту з Бєлгорода було випущено 4 ракети. Харківські телеграм-канали публікують відео пожежі в результаті прильотів".
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