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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: троє людей загинули, серед них дитина

8 червня, 2023 четвер
00:00
Війна з Росією Артобстріл

Місто Українськ Донецької області ввечері 7 червня зазнало артобстрілу росіян, загинули троє людей, серед поранених є діти

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих – дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей. На місці працюють ДСНС та поліція", – написав він о 23:07.

Натомість о 23:01 у телеграм-каналі Селидівської міської військової адміністрації зазначили, що поранень зазнали п'ятеро людей, 4 з них - діти. Усіх їх доправили до лікарні, їм надають медичну допомогу.

Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки та 14 багатоповерхівок. 

  • Увечері середи, 7 червня, РФ вдарила по Чугуївському району Харківської області, ймовірно, ракетами С-300.
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