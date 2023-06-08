Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: троє людей загинули, серед них дитина

Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих – дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей. На місці працюють ДСНС та поліція", – написав він о 23:07.

Натомість о 23:01 у телеграм-каналі Селидівської міської військової адміністрації зазначили, що поранень зазнали п'ятеро людей, 4 з них - діти. Усіх їх доправили до лікарні, їм надають медичну допомогу.

Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки та 14 багатоповерхівок.