Росіяни обстріляли Українськ на Донеччині: троє людей загинули, серед них дитина
Місто Українськ Донецької області ввечері 7 червня зазнало артобстрілу росіян, загинули троє людей, серед поранених є діти
Про це повідомив у телеграм-каналі керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Українськ у Донецькій області зазнав артобстрілу. Постраждали цивільні. Відомо про трьох загиблих – дорослі та одна дитина. Також є троє поранених дітей. На місці працюють ДСНС та поліція", – написав він о 23:07.
Натомість о 23:01 у телеграм-каналі Селидівської міської військової адміністрації зазначили, що поранень зазнали п'ятеро людей, 4 з них - діти. Усіх їх доправили до лікарні, їм надають медичну допомогу.
Окрім того, внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки та 14 багатоповерхівок.
- Увечері середи, 7 червня, РФ вдарила по Чугуївському району Харківської області, ймовірно, ракетами С-300.
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