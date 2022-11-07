Росіяни обстріляли з "градів" та артилерії дві громади Дніпропетровщини

Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко у телеграмі.

Він зазначає, що росіяни тримали у напрузі Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під обстріл потрапили Мирівська та Марганецька громади. Постраждалих серед цивільного населення немає, масштаби руйнації уточнюються.

Він також відзначив, що у решті районів було спокійно, проте ніч "минула під звуки сирен".

Генштаб повідомляє, що у Херсоні переодягнуті в цивільне росіяни укріплюють позиції для вуличних боїв.

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