Росіяни обстріляли з "градів" та артилерії дві громади Дніпропетровщини
Вночі, 7 листопада, окупанти обстріляли з "градів" та артилерії дві громади на Дніпропетровщині, постраждалих немає
Про це повідомив голова ОДА Валентин Резніченко у телеграмі.
Він зазначає, що росіяни тримали у напрузі Нікопольський район на Дніпропетровщині. Під обстріл потрапили Мирівська та Марганецька громади. Постраждалих серед цивільного населення немає, масштаби руйнації уточнюються.
Він також відзначив, що у решті районів було спокійно, проте ніч "минула під звуки сирен".
- Генштаб повідомляє, що у Херсоні переодягнуті в цивільне росіяни укріплюють позиції для вуличних боїв.
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