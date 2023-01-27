Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона й області, загинуло двоє людей
27 січня Херсонська ОВА повідомила про російські обстріли регіону: від атак на житлові квартали загинуло двоє людей, ще четверо отримали поранення
Про це Херсонська ОВА поінформувала в телеграмі.
Росіяни вчергове обстріляли Херсонщину: в Суворовському районі обласного центру від вибуху снаряда РФ понівечено автомобіль. У салоні перебували чоловік та жінка: чоловіка забрала карета швидкої, жінка загинула на місці трагедії.
"Обстріляли рашисти й Комишани, де були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла", - також зазначили в Херсонській ОВА.
- Нагадаємо, 26 січня росіяни обстрілювали мирні населені пункти Херсонської області. Унаслідок цього двоє людей загинули, постраждало сім українців.
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