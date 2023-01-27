Росіяни обстріляли житлові квартали Херсона й області, загинуло двоє людей

Про це Херсонська ОВА поінформувала в телеграмі.

Росіяни вчергове обстріляли Херсонщину: в Суворовському районі обласного центру від вибуху снаряда РФ понівечено автомобіль. У салоні перебували чоловік та жінка: чоловіка забрала карета швидкої, жінка загинула на місці трагедії.

"Обстріляли рашисти й Комишани, де були поранені троє людей, 25-річна дівчина від отриманих ран померла", - також зазначили в Херсонській ОВА.

Нагадаємо, 26 січня росіяни обстрілювали мирні населені пункти Херсонської області. Унаслідок цього двоє людей загинули, постраждало сім українців.

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