Росіяни обстріляли житлові квартали Сєвєродонецька, спричинивши пожежу в багатоповерхівці, кількість жертв уточнюють, - Луганська ОВА

Про це повідомила Луганська ОВА.



"Росіяни штурмують Рубіжне й Попасну та одночасно наносять артилерійські удари по житловим кварталам інших міст. В черговий раз вони обстріляли старі райони Сєвєродонецька - полум’ям зайнявся багатоквартирний будинок. Кількість жертв уточнюється", - зазначив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



Протягом 8 квітня окупанти зруйнували 11 об'єктів, 8 із них - житлові будинки в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Кремінній, Золотому.



На фронті Луганщини й Донеччини ЗСУ відбили сім ворожих атак, знищивши дев’ять танків, сім одиниць броньованої та п’ять одиниць автомобільної техніки противника, збившии два гелікоптери й одну крилату ракету.



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