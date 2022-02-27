Росіяни обстріляли житловий масив у Сумах: вбили чоловіка і поранили жінку
Російські військові обстріляли житловий масив Веретенівка у м. Суми, внаслідок чого загинув чоловік і зазнала поранень жінка
Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.
"В результаті обстрілу житлового масиву Веретенівка в м. Суми один будинок на 4 господаря типу "таунхаус" зруйнований з подальшим горінням (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 4/3). Інший будинок зруйнований без подальшого горіння (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 3/1) Під час розбору конструкцій було виявлено тіло чоловіка без голови, та поранену жінку, яку госпіталізувала швидка медична допомога", - написав Геращенко.
Нагадаємо, раніше Росія обстріляла Охтирку на Сумщині, поранивши близько 70 людей.
У Харкові російський снаряд влучив у 9-поверхівку, убивши літню жінку.
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