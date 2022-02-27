Росіяни обстріляли житловий масив у Сумах: вбили чоловіка і поранили жінку

Про це повідомив у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антона Геращенко.



"В результаті обстрілу житлового масиву Веретенівка в м. Суми один будинок на 4 господаря типу "таунхаус" зруйнований з подальшим горінням (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 4/3). Інший будинок зруйнований без подальшого горіння (м. Суми, вул. Сільгосптехніка, 3/1) Під час розбору конструкцій було виявлено тіло чоловіка без голови, та поранену жінку, яку госпіталізувала швидка медична допомога", - написав Геращенко.

