У Харкові снаряд влучив у 9-поверхівку – загинула літня жінка

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Харківській області, передає "Еспресо.TV".

Рятувальники отримали повідомлення паро те, що російський артилерійський боєприпас влучив у житловий 9-поверховий будинок, 27 лютого о 21:20.

Унаслідок влучання снаряду зруйнувалася несуча стіна сходової клітини та сходових маршів з другого до сьомого поверху будинку, було пошкоджено будівельні конструкції квартир на четвертому, п’ятому та шостому поверхах.

Рятувальники евакуювали зі зруйнованого під’їзду будинку біля 20 людей. Унаслідок руйнації конструктивних елементів будинку загинула літня жінка, мешканка квартири на п’ятому поверсі.

У підвалі будинку ховалися від обстрілів біля 60 людей. Ніхто з них не постраждав.

На місці події працювали два оперативні відділення Служби порятунку на автоцистернах, автомобіль першої допомоги та 2 автодрабини.

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