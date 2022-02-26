Росія обстріляла Охтирку на Сумщині, близько 70 людей поранено, - ОВА
Росія здійснила обстріл житлових кварталів Охтирки в Сумській області
Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація в Telegram.
"В Охтирці було три ракетних точкових удара по військовій частині. Перед цим був обстріл житлових кварталів. Пошкоджена система теплопостачання, ймовірна зупинка ТЕЦ. Працюємо над відновленням системи", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що в результаті близько 70 поранених, серед них - жінки.
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