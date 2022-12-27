Росіяни обстрілювали Херсонщину 40 разів за добу, поранено людину
Територію Херсонської області впродовж доби 26 грудня вороги обстріляли 40 разів
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Російські окупанти били по Херсонщині з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків.
Місто Херсон протягом доби ворог атакував 11 разів. Росіяни поцілили в завод, приватні та багатоквартирні будинки.
Минулої доби через російські обстріли Херсонщини поранення отримала одна людина.
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