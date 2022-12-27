Росіяни вдарили по трьох районах Нікопольщини: пошкоджено лінії електропередач

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Окупанти п'ять разів обстрілювали Нікопольщину з "градів" і важкої артилерії. Так 40 снарядів прилетіло в Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Постраждалих немає.

У Нікопольській громаді понівечено приватні будинки та господарські споруди. Також пошкоджено лінію електропередач.

У Червоногригорівській громаді через ворожі удари понівечено шість приватних будинків, два газони, парники й магазин. Побита також електромережа.

Наслідки нічних обстрілів у Марганецькій громаді з'ясовуються.

За минулу добу, 26 грудня, російські війська завдали двох ракетних ударів та здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню.