Росіяни вдарили по трьох районах Нікопольщини: пошкоджено лінії електропередач
Російські загарбники у вівторок, 27 грудня, завдали п'ять ударів по трьох районах Нікопольщини, унаслідок чого було пошкоджено електромережу
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Окупанти п'ять разів обстрілювали Нікопольщину з "градів" і важкої артилерії. Так 40 снарядів прилетіло в Нікопольську, Червоногригорівську та Марганецьку громади. Постраждалих немає.
У Нікопольській громаді понівечено приватні будинки та господарські споруди. Також пошкоджено лінію електропередач.
У Червоногригорівській громаді через ворожі удари понівечено шість приватних будинків, два газони, парники й магазин. Побита також електромережа.
Наслідки нічних обстрілів у Марганецькій громаді з'ясовуються.
- За минулу добу, 26 грудня, російські війська завдали двох ракетних ударів та здійснили 44 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
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