Росіяни обстрілюють Рубіжне та зривають евакуацію, - голова Луганської ОВА

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Ми намагатимемося доїхати до південної частини Рубіжного на автівках, бо люди чекають, щоб їх забрали. Та завезти туди їжі. Автобус для евакуації, на жаль, не доїхав - почався щільний артилерійський обстріл. Росіяни не дають врятувати мирне населення, блокують людей в містах, які постійно під вогнем", - написав він.



22 квітня планували евакуювати мешканців Лисичанська, Свєвєродонецька, Попасної, Рубіжного та Гірської громади. Хотіли вивезти літніх людей, яким важко пересуватися самостійно.



Очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук раніше повідомила, що через обстріли російських військових 22 квітня не працюватимуть гуманітарні коридори.



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