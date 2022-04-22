Гуманітарних коридорів 22 квітня не буде через небезпеку на маршрутах, - Верещук

Про це повідомила очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



"Через небезпеку на маршрутах сьогодні, 22 квітня, гуманітарних коридорів не буде. Звертаюся до всіх, хто чекає на евакуацію: потерпіть, будь ласка, тримайтеся!"- написала міністерка.



Вранці 22 квітня намагались відкрити гуманітарні коридори з трьох населених пунктів на Херсонщині. Окупанти не припинили вогонь, тому коридори не відкрилися.



"Також сьогодні (22 квітня, - ред.) окупанти зробили те, що вказує на хаос та безлад в їх так званих збройних силах. Попри вказівки свого начальства, один "польовий командир" захопив у заручники старшого гуманітарної колони Володимира Марчука, голову Нововоронцовської ОТГ, з метою обміну його на полонених військових росіян", - додала Верещук.



Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на п'ятницю, 22 квітня.