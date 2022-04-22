Укрзалізниця оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 22 квітня
Укрзалізниця опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на п'ятницю, 22 квітня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Актуальний графік регулярних поїздів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті.
Розклад евакуаційних поїздів на 22 квітня:
11:30 - 219/220 Запоріжжя-1 - Львів
14:30 - 220/219 Львів - Запоріжжя-1
16:30 - 234/233 Покровськ - Чоп
23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
4:00 - 229/230 Ужгород - Харків-Пас.
11:30 - 229/230 Харків-Пас. - Ужгород
22:32 - 238/237 Одеса-Головна - Ужгород
- 21 квітня у чотирьох вагонах поїзда Запоріжжя - Львів вибило вікна вибуховою хвилею й уламками, Укрзалізниця просить пасажирів не перебувати біля віконних отворів потяга під час повітряної тривоги.
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