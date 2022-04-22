З Лисичанська та Рубіжного 22 квітня планують евакуювати літніх людей, яким важко пересуватися самостійно, - голова Луганської ОВА
22 квітня планують евакуювати мешканців Лисичанська, Свєвєродонецька, Попасної, Рубіжного та Гірської громади
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"У Лисичанську та Рубіжному спробуємо евакуювати якомога більше літніх людей, яким важко самостійно пересуватися. Загалом евакуація 22 квітня запланована за п’ятьма маршрутами. Крім вказаних вище населених пунктів це Сєвєродонецьк, Попасна, Гірська громада. Спробуємо повсюди, але подивимось як вийде за відсутності "режиму тиші"", - зазначив він.
За словами Сергія Гайдая, 21 квітня багатьох евакуювали з Попасної, людей з інвалідністю з Гірської громади, використавши для цього декілька одиниць медичного спецтранспорту.
"Сьогодні людей, які не можуть подбати самі про себе, мають обмежені можливості, лежачих, покинутих родичами, вивозитимемо з Лисичанська і Рубіжного. Вони приїдуть туди, де буде кому про них подбати та надати медичну допомогу. Звичайно, евакуюватимемо і всіх бажаючих громадян, хто прийде до місць зборів", - додав голова ОВА.
Місця зборів:
- Сєверодонецьк: проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ: ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вул. Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна: вул. Щербакова, 1-а;
- Гірське: вул. Гагаріна, 13а;
- Рубіжне: вул. Чехова, 11.
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