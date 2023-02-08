Росіяни опівдні здійснили черговий обстріл Вовчанська на Харківщині: серед поранених - дитина
Російські окупанти вдень, 8 лютого, здійснили черговий обстріл Вовчанська Харківської області. Внаслідок обстрілу поранення дістали дві людини
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Опівдні ворог обстріляв Вовчанськ, унаслідок чого осколкові поранення отримали 52-річний співробітник обленерго і 10-річний хлопчик. Стан дитини - середньої тяжкості.
Поранені госпіталізовані, медики надають їм усю необхідну допомогу.
- Унаслідок обстрілу Вовчанська 7 лютого загинула літня жінка, поранення отримала 16-річна дівчина.
- 6 січня росіяни поцілили у лікарню Вовчанська.
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