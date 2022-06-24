Росіяни отримали наказ замінувати чорноморські порти України, - розвідка США

Про це пише The Guardian.

Сполучені Штати кажуть, що їхня розвідка вказує на російську стратегію відрізати ділянку узбережжя, яка під контролем України.

"Сполучені Штати мають інформацію про те, що Чорноморський флот має наказ ефективно блокувати українські порти Одеса та Очаків. Ми можемо підтвердити, що, попри публічні заяви Росії про те, що вона не займається мінуванням північно-західного Причорномор’я, Росія насправді розміщує міни в Чорному морі поблизу Очакова. Ми також маємо ознаки того, що російські війська раніше замінували Дніпро", – сказав американський чиновник.

США також оприлюднили супутникові знімки, які показують наслідки російського ракетного удару 4 червня зерновому терміналу біля Миколаєва. Він другий за величиною в Україні.

"Зображення ясно показує, що вторгнення Росії в Україну призвело до знищення трьох зернових силосів, а також конвеєрної системи, яка завантажує зерно на судна. Через атаку Росії експортна потужність зернового терміналу була скорочена щонайменше на одну третину", – сказав американський чиновник.

4 червня росіяни обстріляли Миколаїв і Миколаївщину, унаслідок чого було пошкоджено будинки, поранено 29 людей, є загиблі.

19 червня Росія завдала ракетного удару по Очакову. Окупанти намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і у приватний сектор, пошкодивши кілька будівель.

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