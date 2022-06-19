Росія завдала ракетного удару по Очакову. Цілили у порт
Росія 19 червня завдала ракетного удару по Очакову, одна людина загинула, є поранені
Про це пише Суспільне.Миколаїв у телеграм з посиланням на оперативне командування "Південь".
"Вдень 19 червня авіацією РФ завдано ракетний удар по Очакову", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, загинув один цивільний, ще двоє поранено.
Росія намагалася зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і у приватний сектор, пошкодивши кілька будівель.
- Нагадаємо, на Запоріжжі ворог веде інформаційно-диверсійну роботу.
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