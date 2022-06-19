Про це пише Суспільне.Миколаїв у телеграм з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Вдень 19 червня авіацією РФ завдано ракетний удар по Очакову", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, загинув один цивільний, ще двоє поранено.

Росія намагалася зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і у приватний сектор, пошкодивши кілька будівель.

Нагадаємо, на Запоріжжі ворог веде інформаційно-диверсійну роботу.

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