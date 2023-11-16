Росіяни перекидають через Маріуполь у напрямку Бердянська техніку та особовий склад, - Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російська армія почала перекидати через Маріуполь техніку та особовий склад у напрямку Бердянська
Про це Андрющенко написав у telegram
"Росіяни активізували перекидання військового забезпечення та поки живої сили через Маріуполь та Маріупольський район переважно в напрям Бердянська", - поінформував радник мера.
За словами Андрющенка, лише 15 листопада зафіксували рух щонайменше двох колон, у яких було по 10 вантажівок. Вони пересувалися через Маріуполь-Мангуш.
Крім того, військові колони з тягачами рухались на північ від Маріуполя через селище Чермалик.
- Раніше Андрющенко повідомляв, що російські окупанти облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі. Бойовики використовують ангари, майданчики та гаражі.
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