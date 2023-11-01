Окупанти формують оперативно-технічні склади в Маріуполі та районі, - радник мера
Російські окупанти облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі. Бойовики використовують ангари, майданчики та гаражі
Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Вантажівки з БК з напряму Новоазовська та в напрям Мангушу та Нікольського. По різних селах формуються оперативні склади", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що здебільше росіяни використовують сільгоподарчі ангари, майданчики та гаражі мотобригад та території колишніх зерносховищ.
"Сама тенденція накопичення напередодні зими там, де ще пів року назад відверто боялись, вказує або на розслабленість, або на.переоцінку власної безпеки. Бавоні бути", - написав Андрющенко.
- Раніше цього місяця стало відомо, що росіяни поглиблюють порт тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби він міг приймати великі вантажні судна.
- 22 жовтня до порту тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині вперше зайшло російське судно морського класу.
- 27 жовтня до Маріуполя зайшло ще одне російське судно класу річка – море. Вочевидь воно має вивезти до РФ цьогорічний урожай соняшника.
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