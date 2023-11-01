Окупанти формують оперативно-технічні склади в Маріуполі та районі, - радник мера

Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Вантажівки з БК з напряму Новоазовська та в напрям Мангушу та Нікольського. По різних селах формуються оперативні склади", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що здебільше росіяни використовують сільгоподарчі ангари, майданчики та гаражі мотобригад та території колишніх зерносховищ.

"Сама тенденція накопичення напередодні зими там, де ще пів року назад відверто боялись, вказує або на розслабленість, або на.переоцінку власної безпеки. Бавоні бути", - написав Андрющенко.