У порт Маріуполя зайшов перший морський балкер РФ, це погана новина, - Андрющенко
У неділю, 22 жовтня, до порту тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині вперше зайшло російське судно морського класу. Що саме привезено на балкері - наразі невідомо
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Перший морський балкер зайшов в Маріупольський порт. І це дуже погана новина", - написав він у Telegram.
Фото: Петро Андрющенко
За словами Андрющенка, ось для чого окупантам потрібно було "днопоглиблення".
"Тепер це сталося - перше судно морського класу (не річка-море) вчора пришвартувалось біля причалу Судоремонтного заводу. Судно класу балкерів має власні крани та його повне навантаження або DWT становить набагато більше за 5 тисяч тонн як в судах класу РМ-3", - наголосив радник мера Маріуполя.
Фото: Петро Андрющенко
Натомість він зазначив, що наразі невідомо, що саме привезено балкерами.
"З огляду на те, що в Маріуполі немає чого завантажувати на таку вагу, саме доставка в Маріуполь та вивантаження є метою. Що саме - не важко здогадатись. Точно не будиночки для маріупольців. Військово-логістична мапа починає змінюватись. З іншого, це безумовно наближає бавовняний сезон в Приморському районі Маріуполя", - підкреслив Андрющенко.
- 20 серпня в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста зайшов і пришвартувався російський військовий корабель.
- Також стало відомо, що росіяни поглиблюють порт тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби він міг приймати великі вантажні судна.
- 15 жовтня у порті Маріуполя вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження.
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