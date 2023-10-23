У порт Маріуполя зайшов перший морський балкер РФ, це погана новина, - Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



"Перший морський балкер зайшов в Маріупольський порт. І це дуже погана новина", - написав він у Telegram.

Фото: Петро Андрющенко

За словами Андрющенка, ось для чого окупантам потрібно було "днопоглиблення"."Тепер це сталося - перше судно морського класу (не річка-море) вчора пришвартувалось біля причалу Судоремонтного заводу. Судно класу балкерів має власні крани та його повне навантаження або DWT становить набагато більше за 5 тисяч тонн як в судах класу РМ-3", - наголосив радник мера Маріуполя.

Фото: Петро Андрющенко

Натомість він зазначив, що наразі невідомо, що саме привезено балкерами.

"З огляду на те, що в Маріуполі немає чого завантажувати на таку вагу, саме доставка в Маріуполь та вивантаження є метою. Що саме - не важко здогадатись. Точно не будиночки для маріупольців. Військово-логістична мапа починає змінюватись. З іншого, це безумовно наближає бавовняний сезон в Приморському районі Маріуполя", - підкреслив Андрющенко.