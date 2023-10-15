Вперше за час окупації: до порту Маріуполя прибули одночасно три російських судна, - Андрющенко
У неділю, 15 жовтня, у Маріупольському морському порті вперше з моменту окупації міста росіянами зафіксували одразу три судна біля причалів під завантаження
Про це повідомив радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"У порту одночасно три судна біля причалів під погрузку. Вперше таке з початку окупації", - написав він.
За словами Андрющенка, всього окупанти залучили чотири судна через нібито цивільну фірму "РКС-НР".
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
Водночас радник мера Маріуполя припускає, якщо росіяни не збираються перешвартувати ліберійські судна, то це "погана новина для нас".
Крім того, окупанти обладнали на території порту нові бетонні конструкції та вантажні контейнери.
Фото: Петро Андрющенко / телеграм
"Будемо намагатись дізнатись, що там. Хоча, може велика бавовна просто зійде з небес та спростить нам все. Бо там нічого цивільного точно немає", - додав Андрющенко.
- 20 серпня в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ та окупації міста зайшов і пришвартувався російський військовий корабель.
- Також стало відомо, що росіяни поглиблюють порт тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби він міг приймати великі вантажні судна.
- До того ж бетонні плити, які везуть переважно з порту Севастополя, росіяни використовують для будівництва укріплень.
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