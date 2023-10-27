У порт Маріуполя зайшов ще один балкер РФ, він має вивезти врожай соняшника, – Андрющенко

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Чергове судно класу РМ3 (річка-море) зайшло в акваторію порту з вантажем бетонних плит. Усі попередні було спрямовано на 80% на будівництво ліній оборони. Близько 20% досі зберігаються на території порту", - написав він.

"За інсайдерською інформацією, цього разу до вивозу з Маріуполя планують насіння соняшника врожаю цього року", – додав Андрющенко.

Нагадаємо, що з 20 травня 2022 року Маріуполь перебуває під російською окупацією, після того, як оборонці після боїв на Азовсталі здалися в полон. Під час вторгнення в Україну окупанти майже повністю знищили місто.