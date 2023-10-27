У порт Маріуполя зайшов ще один балкер РФ, він має вивезти врожай соняшника, – Андрющенко
У порт тимчасово окупованого Маріуполя зайшло ще одне російське судно класу річка – море. Вочевидь воно має вивезти до РФ цьогорічний урожай соняшника
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Чергове судно класу РМ3 (річка-море) зайшло в акваторію порту з вантажем бетонних плит. Усі попередні було спрямовано на 80% на будівництво ліній оборони. Близько 20% досі зберігаються на території порту", - написав він.
"За інсайдерською інформацією, цього разу до вивозу з Маріуполя планують насіння соняшника врожаю цього року", – додав Андрющенко.
Нагадаємо, що з 20 травня 2022 року Маріуполь перебуває під російською окупацією, після того, як оборонці після боїв на Азовсталі здалися в полон. Під час вторгнення в Україну окупанти майже повністю знищили місто.
- Раніше цього місяця стало відомо, що росіяни поглиблюють порт тимчасово окупованого Маріуполя для того, аби він міг приймати великі вантажні судна.
- 22 жовтня до порту тимчасово окупованого Маріуполя на Донеччині вперше зайшло російське судно морського класу.
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