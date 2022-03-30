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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Росіяни перекинули в Україну 2 тис. військових з окупованих територій Грузії. На Луганщині планують провести нову хвилю мобілізації, - Генштаб

Росіяни перекинули в Україну 2 тис. військових з окупованих територій Грузії. На Луганщині планують провести нову хвилю мобілізації, - Генштаб

30 березня, 2022 середа
06:40
війна з Росією окупанти

До ворожих ЗС Росії, які вторглись на територію України приєднались 2 тис. військових з окупованих територій Грузії

Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.

"З метою комплектування збройних сил РФ, з окупованих територій Грузії, на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу. Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб", - йдеться у заяві Генштабу.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення. У населеному пункті Велика Білозірка, підрозділи російських окупантів розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку між житлових будинків.

У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим. 

"Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України", - відзначили в ЗСУ.

На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області.

ЗС РФ й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.

Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі. 

  • 26 березня маріонетковий, призначений Кремлем "президент" невизнаної "Південної ОсетіЇ" Анатолій Бібілов заявив про відправку підпорядкованих йому "збройних сил" на війну з Україною.
  • 27 березня у Мелітополі помітили нове підкріплення РФ - танки з прапором невизнаної Південної Осетії.

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Генштаб ЗСУ
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