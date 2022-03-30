Росіяни перекинули в Україну 2 тис. військових з окупованих територій Грузії. На Луганщині планують провести нову хвилю мобілізації, - Генштаб

Оперативну інформацію Генштаб поширив у Facebook.



"З метою комплектування збройних сил РФ, з окупованих територій Грузії, на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу. Від 4-ї військової бази було сформовано та відряджено до України три БТГр загальною чисельністю до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві БТГр, а це близько 800 осіб", - йдеться у заяві Генштабу.



На тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей ворог продовжує вчиняти протиправні дії стосовно місцевого населення. У населеному пункті Велика Білозірка, підрозділи російських окупантів розосередились по всьому населеному пункту та розташували техніку між житлових будинків.



У місті Мелітополь загарбники на підступах до міста обладнали блокпости та посилили перепускний режим.



"Ворог продовжує грабувати домівки та квартири місцевих жителів, затримувати проукраїнських активістів та працівників державних органів України", - відзначили в ЗСУ.



На тимчасово окупованій території Луганської області окупаційна влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня поточного року. Не виключено, що будуть такі намагання і на нещодавно захоплених територіях області.



ЗС РФ й далі мають проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Військовослужбовці строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії, які підписали контракти, після їх участі у війні з Україною, почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт та направити для подальшого проходження служби в пункт постійної дислокації.



Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 4 атаки російських окупантів. Нашими воїнами знищено 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату. Противник зазнав втрат і у живій силі.





26 березня маріонетковий, призначений Кремлем "президент" невизнаної "Південної ОсетіЇ" Анатолій Бібілов заявив про відправку підпорядкованих йому "збройних сил" на війну з Україною.

27 березня у Мелітополі помітили нове підкріплення РФ - танки з прапором невизнаної Південної Осетії.

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