Росіяни піддали артобстрілам енергетичну інфраструктуру у п'яти областях, - Укренерго
За минулу добу ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях
Про це повідомляє Укренерго.
Дефіцит в енергосистемі станом на 3 лютого залишається на рівні четверга.
За даними компанії, два блоки на теплових електростанціях підключено в роботу, натомість один виведено в аварійний ремонт.
"Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - розповіли в Укренерго.
Усі області отримали ліміти споживання.
"Станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися", - зазначили в компанії.
Водночас за минулу добу ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях.
"Особливо складна ситуація після обстрілів у Херсонській області", - розповіли в Укренерго.
"Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області", - додали там.
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