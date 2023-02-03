Про це повідомляє Укренерго.

Дефіцит в енергосистемі станом на 3 лютого залишається на рівні четверга.

За даними компанії, два блоки на теплових електростанціях підключено в роботу, натомість один виведено в аварійний ремонт.

"Наявний обсяг виробленої електроенергії розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення", - розповіли в Укренерго.

Усі області отримали ліміти споживання.

"Станом на ранок 3 лютого перевищення лімітів не зафіксовано, аварійні відключення диспетчерським центром НЕК "Укренерго" не застосовувалися", - зазначили в компанії.

Водночас за минулу добу ворог піддав масованим артилерійським обстрілам енергетичну інфраструктуру в Харківській, Херсонській, Сумській, Запорізькій і Донецькій областях.

"Особливо складна ситуація після обстрілів у Херсонській області", - розповіли в Укренерго.

"Через значні пошкодження знеструмлені деякі об’єкти й в сусідній Миколаївській області", - додали там.