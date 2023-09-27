Росіяни підготували вогневі позиції на пляжах Євпаторії, - партизани
Українські партизани зауважили, що російські окупанти готуються обороняти пляжі Євпаторії від атаки ЗСУ
Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.
Агенти виявили вогневі позиції, які російські окупанти облаштували на набережній в Євпаторії . Повідомляється, що там обладнано 4 вогневі позиції.
"Невже рашисти думають, що саме з пляжів Євпаторії розпочнеться визволення Криму? Чи це зроблено для відмивання грошей? Якщо так, то хай...Ми ж продовжимо працювати над визволенням Криму", - пишуть партизани з АТЕШ.
Фото: АТЕШ
- 23 вересня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українців виїхати з Криму поки триває деокупація.
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