Росіяни підготували вогневі позиції на пляжах Євпаторії, - партизани

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ.

Агенти виявили вогневі позиції, які російські окупанти облаштували на набережній в Євпаторії . Повідомляється, що там обладнано 4 вогневі позиції.

"Невже рашисти думають, що саме з пляжів Євпаторії розпочнеться визволення Криму? Чи це зроблено для відмивання грошей? Якщо так, то хай...Ми ж продовжимо працювати над визволенням Криму", - пишуть партизани з АТЕШ.

Фото: АТЕШ