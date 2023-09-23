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Верещук закликала українців тимчасово виїхати з Криму

23 вересня, 2023 субота
17:55
Війна з Росією Крим

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала українців виїхати з Криму поки триває деокупація

Про це вона написала у своєму telegram.

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", - закликала Верещук.

Що відомо про удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі 

У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, українські військові атакували штаб Чорноморського флоту РФ. Він додав, що біля театру Луначарського впав уламок ракети.

У російському пропагандистському агентстві ТАСС повідомили, що уламки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ "розкидані на сотні метрів". До місця події прямує "велика кількість" швидких. 

Водночас так званий губернатор Севастополя повідомив, що цивільна інфраструктура поблизу штабу нібито не постраждала. Мовляв, не було зафіксовано "навіть вибитих вікон". Наразі на місці інциденту ліквідовують пожежу. 

У міноборони РФ заявили, що ППО нібито збила п'ять ракет і повідомили про одного загиблого військового.

Водночас пізніше пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі. 

Згодом очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

У коментарі Буданов відмовився називати, якою ракетою було вражено ворожий об'єкт. Натомість Sky News з посиланням на джерела у Повітряних силах України написало, що під час атаки на штаб ЧФ РФ було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія.

Згодом з'ясувалося, що штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі був уражений унаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ракета влучила туди під час наради керівництва і спричинила смерть і поранення десятків окупантів. 

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак зазначив, що у штабі ЧФ РФ зберігалися документи під грифом "Секретно".

23 вересня начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону заявила, що ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі у п'ятницю, 22 вересня, - не єдина ціль ЗСУ. Таких "сюрпризів" для окупантів у майбутньому буде більше.

Крим
окуповані території
окупанти
Військові новини
ракетний удар
наступ ЗСУ
Чорне море
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