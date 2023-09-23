"Таких цілей у нас багато, сюрпризи будуть ще": в ОК "Південь" прокоментували удар по штабу Чорноморського флоту РФ

Про це заявила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Таких цілей у нас там багато. І розкривати всі деталі ще зарано. Сюрпризи будуть для них ще і ще. І вони не мають проти них протидії", - сказала вона.

Гуменюк зазначила, що зараз ЗСУ продовжують бойову роботу по "законних військових цілях" і працюють тільки там, де це перевірено, точно, достовірно.

"Тобто бавовна буде квітнути, сезон триває. Те, що можна буде знати, ми обов'язково будемо розкривати. Водночас ворог намагається "створити синдром "отвєточки" і тиснути на прифронтові території", здійснюючи обстріли. Але ми будемо продовжувати бойову роботу і будемо намагатися захищати тих, на кого ворог тисне", - наголосила начальниця пресцентру Сил оборони Півдня.

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Крім того, вона пояснила, чому ураження штабу Чорноморського флоту РФ має велике значення у війни. За її словами, влучання у пункт управління - це завжди результат.

"Штаб – це мозковий центр, концентрація керівного складу, збір ідей і задумів. Влучання в такий об’єкт – це завжди дуже потужний не тільки вогневий результат, а й морально-психологічний. Бо ураження пунктів управління – це завжди внесення додатково сумбуру в керування військами. У цьому випадку також керування військами однозначно зазнало втрат, зазнало порушення, тобто налагодженої системи немає. Час на її відновлення – це час нам, щоб реалізовувати свої ідеї", - наголосила Гуменюк.

Що відомо про удар по Чорноморському флоту РФ у Севастополі

У п'ятницю, 22 вересня, у тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи.

За словами так званого губернатора Севастополя Михайла Развожаєва, українські військові атакували штаб Чорноморського флоту РФ. Він додав, що біля театру Луначарського впав уламок ракети.

У російському пропагандистському агентстві ТАСС повідомили, що уламки після удару по штабу Чорноморського флоту РФ "розкидані на сотні метрів". До місця події прямує "велика кількість" швидких.

Водночас так званий губернатор Севастополя повідомив, що цивільна інфраструктура поблизу штабу нібито не постраждала. Мовляв, не було зафіксовано "навіть вибитих вікон". Наразі на місці інциденту ліквідовують пожежу.

У міноборони РФ заявили, що ППО нібито збила п'ять ракет і повідомили про одного загиблого військового.

Водночас пізніше пресслужба Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердила ураження штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Згодом очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що в результаті атаки України на штаб Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше 9 осіб, поранення отримали 16. Серед них - російські генерали.

У коментарі Буданов відмовився називати, якою ракетою було вражено ворожий об'єкт. Натомість Sky News з посиланням на джерела у Повітряних силах України написало, що під час атаки на штаб ЧФ РФ було використано ракети Storm Shadow, які Україні надала Велика Британія.

Згодом з'ясувалося, що штаб Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі був уражений унаслідок успішної роботи Сил спеціальних операцій ЗСУ. Ракета влучила туди під час наради керівництва і спричинила смерть і поранення десятків окупантів.